    Рютте: Инвестиции в оборону и поддержка Украины обеспечат безопасность стран НАТО

    Другие страны
    • 03 декабря, 2025
    • 20:24
    Рютте: Инвестиции в оборону и поддержка Украины обеспечат безопасность стран НАТО

    Страны НАТО сталкиваются с реальными и постоянными угрозами со стороны России, которая усиливает атаки на гражданские объекты и критически важную инфраструктуру Украины, нарушая воздушное пространство членов альянса, проводит кибератаки и направляет шпионские корабли для картографирования подводной инфраструктуры союзников.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе.

    "Сегодня основное внимание было уделено инвестициям в оборону. Европейские союзники и Канада значительно увеличивают свои инвестиции – это положительный знак. Но мы должны делать больше", - сказал он.

    По словам Рютте, министры обсудили выполнение принятых в Гааге обязательств по выделению 5% ВВП ежегодно на оборону. Он добавил, что это позволит разрабатывать и приобретать основные средства для коллективной обороны, включая передовые системы ПВО.

    "Мы вновь подтвердили, что эти 5% включают поддержку Украины, поскольку это напрямую способствует и обеспечению нашей собственной безопасности", - сказал генсек.

