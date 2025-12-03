Рютте: Инвестиции в оборону и поддержка Украины обеспечат безопасность стран НАТО

Страны НАТО сталкиваются с реальными и постоянными угрозами со стороны России, которая усиливает атаки на гражданские объекты и критически важную инфраструктуру Украины, нарушая воздушное пространство членов альянса, проводит кибератаки и направляет шпионские корабли для картографирования подводной инфраструктуры союзников.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе.

"Сегодня основное внимание было уделено инвестициям в оборону. Европейские союзники и Канада значительно увеличивают свои инвестиции – это положительный знак. Но мы должны делать больше", - сказал он.

По словам Рютте, министры обсудили выполнение принятых в Гааге обязательств по выделению 5% ВВП ежегодно на оборону. Он добавил, что это позволит разрабатывать и приобретать основные средства для коллективной обороны, включая передовые системы ПВО.

"Мы вновь подтвердили, что эти 5% включают поддержку Украины, поскольку это напрямую способствует и обеспечению нашей собственной безопасности", - сказал генсек.