    Другие страны
    • 02 декабря, 2025
    • 19:09
    Рютте: Единогласие в НАТО по членству Украины пока не достигнуто

    НАТО по-прежнему поддерживает намерение Украину вступить в его ряды, однако окончательное решение зависит от согласия всех стран-членов.

    Как передает Report, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

    "Украина находится на необратимом пути к НАТО. Любая страна в нашем регионе может подать заявку на членство, и Украина это сделала. Но на данный момент единогласия по этому вопросу нет", - подчеркнул он, добавив, что это касается и вопросов мирного соглашения.

    Рютте добавил, что обсуждение вступления Украины в НАТО будет продолжаться.

    Rütte: Ukrayna NATO-ya doğru dönməz bir yoldadır
    Лента новостей