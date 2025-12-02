Рютте: Единогласие в НАТО по членству Украины пока не достигнуто

НАТО по-прежнему поддерживает намерение Украину вступить в его ряды, однако окончательное решение зависит от согласия всех стран-членов.

Как передает Report, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

"Украина находится на необратимом пути к НАТО. Любая страна в нашем регионе может подать заявку на членство, и Украина это сделала. Но на данный момент единогласия по этому вопросу нет", - подчеркнул он, добавив, что это касается и вопросов мирного соглашения.

Рютте добавил, что обсуждение вступления Украины в НАТО будет продолжаться.