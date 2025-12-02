İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Rütte: Ukrayna NATO-ya doğru dönməz bir yoldadır

    • 02 dekabr, 2025
    • 19:14
    Rütte: Ukrayna NATO-ya doğru dönməz bir yoldadır

    NATO hələ də Ukraynanın təşkilata qoşulmaq niyyətini dəstəkləyir, lakin yekun qərar bütün üzv ölkələrin razılığından asılıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu NATO-nun Baş katibi Mark Rütte Brüsseldə alyansın qərargahında keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    "Ukrayna NATO-ya doğru dönməz bir yoldadır. Regionumuzdakı istənilən ölkə üzvlük üçün müraciət edə bilər və Ukrayna bunu edib. Amma hazırda bu məsələ ilə bağlı yekdillik yoxdur," – deyə o vurğulayıb və bunun sülh sazişi məsələlərinə də aid olduğunu əlavə edib.

    Rütte onu da qeyd edib ki, Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı müzakirələr davam edəcək.

