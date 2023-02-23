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Ряд стран ЕС отказались вводить штраф за непредоставление данных об активах РФ

Ряд стран ЕС отказались вводить штраф за непредоставление данных об активах РФ Несколько стран Евросоюза выступили против предложения Еврокомиссии (ЕК) о введении штрафа за непредоставление информации о замороженных активах РФ.
Другие страны
23 февраля 2023 г. 14:07
Ряд стран ЕС отказались вводить штраф за непредоставление данных об активах РФ

Несколько стран Евросоюза выступили против предложения Еврокомиссии (ЕК) о введении штрафа за непредоставление информации о замороженных активах РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила газета Politico.

По ее информации, проект рассматривался в ходе обсуждения 10-го пакета санкций ЕС против России. Такие страны, как Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Латвия, Мальта, Португалия, Франция и Чехия, выступившие против проекта, аргументировали свою позицию тем, что требуется больше времени для оценки технических деталей, отмечает газета.

Кроме того, попытка Польши и стран Балтии ввести ограничения в отношении ядерного сектора РФ провалилась из-за позиции Венгрии, сообщили источники газеты. Будапешт отказывается от санкций против Росатома, поскольку в стране ведется строительство двух новых ядерных реакторов совместно с российской корпорацией, утверждает издание.

15 февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель представили в Брюсселе проект 10-го пакета санкций в отношении России. По их словам, он будет включать экспортные ограничения примерно на 11 млрд евро. Ожидается, что десятый пакет санкций Евросоюза против России будет согласован к 24 февраля, несмотря на препятствия в его обсуждении.

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Версия на английском языке Several EU countries refuse to impose fine for failure to provide data on Russian assets

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