Ряд стран ЕС отказались вводить штраф за непредоставление данных об активах РФ

Несколько стран Евросоюза выступили против предложения Еврокомиссии (ЕК) о введении штрафа за непредоставление информации о замороженных активах РФ.

Несколько стран Евросоюза выступили против предложения Еврокомиссии (ЕК) о введении штрафа за непредоставление информации о замороженных активах РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила газета Politico.

По ее информации, проект рассматривался в ходе обсуждения 10-го пакета санкций ЕС против России. Такие страны, как Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Латвия, Мальта, Португалия, Франция и Чехия, выступившие против проекта, аргументировали свою позицию тем, что требуется больше времени для оценки технических деталей, отмечает газета.

Кроме того, попытка Польши и стран Балтии ввести ограничения в отношении ядерного сектора РФ провалилась из-за позиции Венгрии, сообщили источники газеты. Будапешт отказывается от санкций против Росатома, поскольку в стране ведется строительство двух новых ядерных реакторов совместно с российской корпорацией, утверждает издание.

15 февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель представили в Брюсселе проект 10-го пакета санкций в отношении России. По их словам, он будет включать экспортные ограничения примерно на 11 млрд евро. Ожидается, что десятый пакет санкций Евросоюза против России будет согласован к 24 февраля, несмотря на препятствия в его обсуждении.