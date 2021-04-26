Румыния объявила персоной нон грата помощника военного атташе России

В Бухаресте заявили, что деятельность дипломата "противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года"

Румынские власти объявили персоной нон грата помощника военного атташе посольства России в Бухаресте. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД Румынии.

"МИД Румынии информирует, что румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии помощника военного атташе посольства Российской Федерации в Бухаресте", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства и утверждается, что "деятельность и действия [дипломата] противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года".

23 апреля Латвия, Литва и Эстония объявили о том, что высылают российских дипломатов.