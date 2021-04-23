Латвия, Литва и Эстония высылают российских дипломатов

МИД Литвы заявил, что высылает двух дипломатов российского посольства

Министерства иностранных дел Латвии и Литвы объявили о высылке сотрудников российских посольств в своих столицах в знак солидарности с Чехией. Как передает Report, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил об этом решении через Twitter.

"В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и в связи с нарушениями Венской конвенции Латвия приняла решение выслать российского дипломата. Латвия не потерпит подрывной деятельности ни на своей территории, ни на территории своих партнеров и союзников", — написал Ринкевич в Twitter.

В МИД Литвы заявили, что высылают двух дипломатов российского посольства.

Эстония также высылает российского дипломата в знак солидарности с Чехией.