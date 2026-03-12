Румыния и Украина подписали соглашение о совместном производстве дронов
- 12 марта, 2026
- 18:03
Президенты Украины и Румынии Владимир Зеленский и Никушор Дан в Бухаресте подписали ряд двусторонних документов.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что среди них рамочные договоренности о сотрудничестве в энергетическом секторе, совместное заявление о совместном производстве оборонной продукции и право на установление стратегического партнерства между Украиной и Румынией.
