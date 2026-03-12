Rumıniya və Ukrayna dronların birgə istehsalı haqqında saziş imzalayıb
- 12 mart, 2026
- 18:25
Ukrayna və Rumıniya prezidentləri Volodimir Zelenski və Nikuşor Dan Buxarestdə bir sıra ikitərəfli sənədlər imzalayıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, onların arasında enerji sektorunda əməkdaşlığa dair çərçivə razılaşmaları, müdafiə məhsullarının birgə istehsalı haqqında birgə bəyanat və Ukrayna ilə Rumıniya arasında strateji tərəfdaşlığın qurulması hüququ yer alır.
