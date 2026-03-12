İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Rumıniya və Ukrayna dronların birgə istehsalı haqqında saziş imzalayıb

    Digər ölkələr
    • 12 mart, 2026
    • 18:25
    Rumıniya və Ukrayna dronların birgə istehsalı haqqında saziş imzalayıb

    Ukrayna və Rumıniya prezidentləri Volodimir Zelenski və Nikuşor Dan Buxarestdə bir sıra ikitərəfli sənədlər imzalayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, onların arasında enerji sektorunda əməkdaşlığa dair çərçivə razılaşmaları, müdafiə məhsullarının birgə istehsalı haqqında birgə bəyanat və Ukrayna ilə Rumıniya arasında strateji tərəfdaşlığın qurulması hüququ yer alır.

    Volodimir Zelenski Nikuşor Dan
    Румыния и Украина подписали соглашение о совместном производстве дронов

    Son xəbərlər

    18:34

    Srdcan Kerim: Səmərəliliyi artırmaq üçün BMT strukturları uzlaşdırılmış şəkildə işləməlidir

    Xarici siyasət
    18:33

    "Real"ın üç futbolçusu Çempionlar Liqasında "Mançester Siti" ilə cavab oyununu buraxa bilər

    Futbol
    18:25

    Rumıniya və Ukrayna dronların birgə istehsalı haqqında saziş imzalayıb

    Digər ölkələr
    18:15

    Almaniya XİN başçısı: İranın ərazi bütövlüyü qorunmalıdır

    Region
    18:10

    Kris Rayt: ABŞ-nin Rusiya neftinə qarşı sanksiyaları ləğv edilməyəcək

    Digər ölkələr
    18:01

    Binəli Yıldırım: BMT son illər dünyada baş verən müharibələrin həlli üçün ortaya uğurlu iş qoya bilməyib

    Xarici siyasət
    18:00

    "Legion Financial"ın səhmlərinə 3 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    17:57

    Nadir Nəbiyev "Şəfa" Futbol Klubunun akademiya rəhbəri təyin edilib

    Futbol
    17:50

    MakQerri: Kulevi neft terminalı Avropa İttifaqının sanksiya hədəflərindən çıxarılıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti