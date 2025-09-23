Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Рубио заявил о большом прогрессе в выработке гарантий безопасности Украины

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 18:37
    Рубио заявил о большом прогрессе в выработке гарантий безопасности Украины

    Вашингтон и его союзники значительно продвинулись вперед в выработке гарантий безопасности Украины.

    Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу ABC.

    "Президент (США Дональд Трамп) также поручил нам работать над гарантиями безопасности, и мы добились большого прогресса", - отметил он.

    "Вскоре после встречи на Аляске (президента РФ Владимира Путина и Трампа) все эти европейские лидеры прибыли в Вашингтон. Мы договорились работать над гарантиями безопасности ради будущего Украины после прекращения конфликта. Мы добились невероятного прогресса в создании контуров этого, и это будет играть ключевую роль на любых переговорах", - добавил Рубио.

    Трамп после встречи на Аляске провел 18 августа в Вашингтоне встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. Американский лидер также позвонил Путину. Как сообщил Ушаков, Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, рассматривалась в том числе идея повышения их уровня.

