İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Rubio: Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatlarının hazırlanmasında böyük irəliləyiş əldə olunub

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2025
    • 21:10
    Rubio: Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatlarının hazırlanmasında böyük irəliləyiş əldə olunub

    Vaşinqton və onun müttəfiqləri Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatlarının hazırlanmasında əhəmiyyətli irəliləyiş əldə ediblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin Dövlət katibi Marko Rubio "ABC" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    "Prezident Tramp da bizə təhlükəsizlik zəmanətləri üzərində işləməyə dair göstəriş verib və biz böyük irəliləyiş əldə etdik. Alyaska görüşündən (Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və ABŞ Prezidenti Donald Tramp arasında – red.) qısa müddət sonra Avropa liderləri Vaşinqtona gəldilər. Biz münaqişə bitdikdən sonra Ukraynanın gələcəyi üçün təhlükəsizlik təminatları üzərində işləmək barədə razılığa gəldik. Bunun üçün zəmin yaradılmasında inanılmaz irəliləyiş əldə etdik və bu istənilən danışıqlarda əsas rol oynayacaq", - o deyib.

    Xatırladaq ki, Alyaska görüşündən sonra Tramp avqustun 18-də Vaşinqtonda Ukrayna lideri Volodimir Zelenski və Avropa liderləri ilə görüşüb. Amerika lideri həmçinin Putinə zəng edib. Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakovun sözlərinə görə, Putin və Tramp Moskva və Kiyev arasında birbaşa məsləhətləşmələrin davam etdirilməsinə dəstək ifadə ediblər və onların səviyyəsinin yüksəldilməsi ideyası da nəzərdən keçirilib.

    Marko Rubio ABŞ Ukrayna
    Рубио заявил о большом прогрессе в выработке гарантий безопасности Украины

    Son xəbərlər

    22:22

    Azərbaycan Prezidenti BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Aleksandr Stubb ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    22:18

    Xamenei: İranın nə nüvə silahına ehtiyacı var, nə də onu istehsal etməyə niyyəti

    Region
    22:16

    Ərdoğan: Türkiyə Rusiya ilə Ukrayna arasında atəşkəsin təmin olunması üçün çalışacaq

    Region
    22:11

    İndoneziya Qəzzaya BMT-nin sülhməramlı missiyası çərçivəsində hərbçi göndərməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    22:06

    Yunanıstanda həmkarlar ittifaqları qiymət artımına görə tətil edəcək

    Digər ölkələr
    21:58

    Türkiyə Azərbaycan və daha iki ölkə ilə Avropaya enerji ixracı barədə razılığa gəlib

    Xarici siyasət
    21:57
    Foto

    İlham Əliyev BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Keniya Prezidenti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    21:53
    Video

    Aşirabad və Aşnak toponimi - türk tarixinin izi - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    21:48

    KİV: Suriya və İsrail sentyabrın 24-ü və ya 25-də saziş imzalaya bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti