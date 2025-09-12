Рубио встретился с семьями заложников ХАМАС в Газе
Другие страны
- 12 сентября, 2025
- 21:36
Государственный секретарь США Марко Рубио 12 сентября встретился с родственниками заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС в секторе Газа.
Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник в Госдепартаменте.
По информации издания, эта встреча предшествовала запланированным переговорам Рубио с премьер-министром Катара и его предстоящему визиту в Израиль, намеченному на 13 сентября.
Другие детали проведенной встречи на данный момент не разглашаются.
Последние новости
21:36
Рубио встретился с семьями заложников ХАМАС в ГазеДругие страны
21:17
Президент Мексики опровергла участие ЦРУ в задержании главарей наркокартелейДругие страны
20:58
США предложат G7 создать механизм для изъятия замороженных активов РФДругие страны
20:49
В Турции обрушилась угольная шахта, два человека остаются под заваломВ регионе
20:47
Израиль отверг решение Генассамблеи ООН по палестинскому вопросуДругие страны
20:47
Фото
В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях армянВнутренняя политика
20:37
ЕС приветствует договоренности спецпредставителей Армении и ТурцииВ регионе
20:25
Число жертв аварии на канатной дороге на Эльбрусе увеличилось до трех - ОБНОВЛЕНОДругие страны
20:18