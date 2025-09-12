Рубио встретился с семьями заложников ХАМАС в Газе

Государственный секретарь США Марко Рубио 12 сентября встретился с родственниками заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник в Госдепартаменте.

По информации издания, эта встреча предшествовала запланированным переговорам Рубио с премьер-министром Катара и его предстоящему визиту в Израиль, намеченному на 13 сентября.

Другие детали проведенной встречи на данный момент не разглашаются.