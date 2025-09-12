Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Рубио встретился с семьями заложников ХАМАС в Газе

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 21:36
    Рубио встретился с семьями заложников ХАМАС в Газе

    Государственный секретарь США Марко Рубио 12 сентября встретился с родственниками заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник в Госдепартаменте.

    По информации издания, эта встреча предшествовала запланированным переговорам Рубио с премьер-министром Катара и его предстоящему визиту в Израиль, намеченному на 13 сентября.

    Другие детали проведенной встречи на данный момент не разглашаются.

    Марко Рубио США сектор Газа ХАМАС заложники Израиль

    Последние новости

    21:36

    Рубио встретился с семьями заложников ХАМАС в Газе

    Другие страны
    21:17

    Президент Мексики опровергла участие ЦРУ в задержании главарей наркокартелей

    Другие страны
    20:58

    США предложат G7 создать механизм для изъятия замороженных активов РФ

    Другие страны
    20:49

    В Турции обрушилась угольная шахта, два человека остаются под завалом

    В регионе
    20:47

    Израиль отверг решение Генассамблеи ООН по палестинскому вопросу

    Другие страны
    20:47
    Фото

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях армян

    Внутренняя политика
    20:37

    ЕС приветствует договоренности спецпредставителей Армении и Турции

    В регионе
    20:25

    Число жертв аварии на канатной дороге на Эльбрусе увеличилось до трех - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:18

    Оборот объектов общепита в Азербайджане вырос на 14%

    Финансы
    Лента новостей