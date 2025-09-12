İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Digər ölkələr
    • 12 sentyabr, 2025
    • 22:37
    Rubio Qəzzada HƏMAS girovlarının ailələri ilə görüşüb

    ABŞ dövlət katibi Marko Rubio sentyabrın 12-də HƏMAS-ın Qəzza zolağında saxladığı girovların qohumları ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios" portalı Dövlət Departamentindəki mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Nəşrin məlumatına görə, bu görüş Rubionun Qətər Dövlətinin Baş naziri və xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdülrəhman bin Casim Al Tani ilə planlaşdırılan danışıqlarından və sentyabrın 13-də İsrailə nəzərdə tutulan səfərindən əvvəl olub.

    Görüşün digər təfərrüatları hələlik açıqlanmır.

    ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Marko Rubio Qəzza zolağı
    Рубио встретился с семьями заложников ХАМАС в Газе

