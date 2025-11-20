Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Рубио: США разрабатывают мирные предложения с учетом позиций РФ и Украины

    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 08:39
    Рубио: США разрабатывают мирные предложения с учетом позиций РФ и Украины

    Вашингтонская администрация разрабатывает предложения по урегулированию российско-украинской войны, учитывая позиции Москвы и Киева, а также полагает, что обе стороны должны пойти на уступки.

    Как передает Report, об этом госсекретарь США Марко Рубио написал на своей странице в соцсети Х.

    "Для урегулирования требуется подробный обмен серьезными и реалистичными идеями". "Для достижения прочного мира нужно, чтобы обе стороны согласились на трудные, но необходимые уступки", - добавил он. "Именно поэтому мы разрабатываем и далее будем разрабатывать список потенциальных предложений по прекращению этой войны на основе информации от обеих сторон конфликта", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

    Марко Рубио российско-украинская война
    Rubio: ABŞ Rusiya və Ukraynanın mövqelərini nəzərə alaraq sülh təklifləri hazırlayır
    Rubio: US developing peace proposals considering positions of Russia, Ukraine

