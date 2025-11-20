Рубио: США разрабатывают мирные предложения с учетом позиций РФ и Украины
- 20 ноября, 2025
- 08:39
Вашингтонская администрация разрабатывает предложения по урегулированию российско-украинской войны, учитывая позиции Москвы и Киева, а также полагает, что обе стороны должны пойти на уступки.
Как передает Report, об этом госсекретарь США Марко Рубио написал на своей странице в соцсети Х.
"Для урегулирования требуется подробный обмен серьезными и реалистичными идеями". "Для достижения прочного мира нужно, чтобы обе стороны согласились на трудные, но необходимые уступки", - добавил он. "Именно поэтому мы разрабатываем и далее будем разрабатывать список потенциальных предложений по прекращению этой войны на основе информации от обеих сторон конфликта", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.
Ending a complex and deadly war such as the one in Ukraine requires an extensive exchange of serious and realistic ideas. And achieving a durable peace will require both sides to agree to difficult but necessary concessions. That is why we are and will continue to develop a list…— Marco Rubio (@marcorubio) November 20, 2025