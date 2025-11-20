İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Digər ölkələr
    • 20 noyabr, 2025
    • 08:50
    Rubio: ABŞ Rusiya və Ukraynanın mövqelərini nəzərə alaraq sülh təklifləri hazırlayır

    "Vaşinqton administrasiyası Moskva və Kiyevin mövqelərini nəzərə alaraq Rusiya-Ukrayna müharibəsinin nizamlanması üçün təkliflər hazırlayır və hesab edir ki, hər iki tərəf güzəştə getməlidir".

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə ABŞ-ın dövlət katibi Marko Rubio sosial şəbəkədəki səhifəsində yazıb.

    "Nizamlanma ciddi və real fikirlərin ətraflı mübadiləsini tələb edir. Davamlı sülhə nail olmaq üçün hər iki tərəfdən çətin, lakin zəruri güzəştlərə razılıq lazımdır. Məhz buna görə də biz münaqişənin hər iki tərəfinin məlumatlarına əsaslanaraq bu müharibəyə son qoymaq üçün potensial təkliflərin siyahısını hazırlayır və hazırlamağa davam edəcəyik", - deyə o bildirib.

    ABŞ Rusiya Ukrayna müharibə
    Рубио: США разрабатывают мирные предложения с учетом позиций РФ и Украины
    Rubio: US developing peace proposals considering positions of Russia, Ukraine

