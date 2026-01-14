Рубио сообщил об отправке США первой партии гумпомощи на Кубу

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 14 января, 2026
    • 23:47
    США отправили первую гуманитарную помощь на Кубу после разрушительного урагана "Мелисса".

    Как передает Report, об этом госсекретарь США марко Рубио написал в соцсети Х.

    "США направляют первую гуманитарную помощь на Кубу, чтобы помочь нуждающимся людям, которые продолжают восстанавливаться после урагана "Мелисса". Мы работаем с Католической церковью и партнерами, чтобы гарантировать, что помощь дойдет непосредственно до кубинского народа, а не до нелегитимного режима. Администрация Трампа поддерживает кубинский народ", - говорится в публикации.

