Рубио сообщил об отправке США первой партии гумпомощи на Кубу

США отправили первую гуманитарную помощь на Кубу после разрушительного урагана "Мелисса".

Как передает Report, об этом госсекретарь США марко Рубио написал в соцсети Х.

"США направляют первую гуманитарную помощь на Кубу, чтобы помочь нуждающимся людям, которые продолжают восстанавливаться после урагана "Мелисса". Мы работаем с Католической церковью и партнерами, чтобы гарантировать, что помощь дойдет непосредственно до кубинского народа, а не до нелегитимного режима. Администрация Трампа поддерживает кубинский народ", - говорится в публикации.