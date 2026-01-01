İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Rubio ABŞ-nin Kubaya ilk humanitar yardım partiyasını göndərdiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    15 yanvar, 2026
    • 00:28
    Rubio ABŞ-nin Kubaya ilk humanitar yardım partiyasını göndərdiyini açıqlayıb

    ABŞ dağıdıcı "Melissa" qasırğasından sonra Kubaya ilk humanitar yardımı göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "ABŞ "Melissa" qasırğasından sonra bərpa işlərini davam etdirən ehtiyac sahibi insanlara kömək etmək üçün Kubaya ilk humanitar yardımı göndərir. Biz yardımın qeyri-legitim rejimə deyil, birbaşa Kuba xalqına çatacağına zəmanət vermək üçün katolik kilsəsi və tərəfdaşlarımızla birlikdə işləyirik. Tramp administrasiyası Kuba xalqını dəstəkləyir", - deyə paylaşımda bildirilir.

    ABŞ "Melissa" qasırğası yardım
    Рубио сообщил об отправке США первой партии гумпомощи на Кубу

