İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan millisinin serbiyalı baş məşqçisi: "Məqsəd Çempionlar Kubokundakı hər oyunda qələbə qazanmaqdır"

    Komanda
    • 17 fevral, 2026
    • 14:04
    Azərbaycan millisinin serbiyalı baş məşqçisi: Məqsəd Çempionlar Kubokundakı hər oyunda qələbə qazanmaqdır

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisinin məqsədi ilk dəfə qatılacağı FIBA Çempionlar Kubokunda keçirəcəyi bütün oyunlarda qələbə qazanmaqdır.

    Bu barədə "Report"a komandanın baş məşqçisi Ratomir Deliç açıqlama verib.

    Serbiyalı mütəxəssis ikinci dəfə təşkil olunan yarışa ilk dəfə qatılacaqlarını xatırladıb:

    "Çempionlar Kuboku kimi elit yarışın bir hissəsi olmaq həqiqətən xoşdur. Məqsədimiz bütün matçlarda qələbə qazanmaqdır. Hər oyunda qalib gəlmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Bir daha vurğulayıram, bu, elit turnirdir. Dünyanın ən yaxşı komandaları burada mübarizə aparacaqlar. Ona görə də işimiz asan olmayacaq".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması ikinci dəfə təşkil olunacaq turnirdə Avropa Kuboku 2025-in finalçısı kimi iştirak hüququ qazanıb. Martın 13-dən 15-dək baş tutacaq yarışda milli B qrupunda İspaniya, Kanada və Tayland yığmaları ilə üz-üzə gələcək. Turnirin qalibi FIBA 3x3 Çempionlar Kuboku 2027, FIBA 3x3 Dünya Kuboku 2027 və 2028-ci il Olimpiya Oyunlarına vəsiqə qazandıran Olimpiya Təsnifat turnirində iştirak hüququ əldə edəcək.

    Ratomir Deliç Azərbaycan millisi 3x3 basketbol millisi FIBA Çempionlar Kuboku

    Son xəbərlər

    15:19

    Türkiyədəki elektrik stansiyası SOCAR-ın törəmə şirkətinin tərkibində fəaliyyətə başlayıb

    Energetika
    15:17
    Foto

    Report Media Məktəbinin 20-ci qrupu təlim proqramına qoşulub

    Media
    15:15

    Kürün Salyandan keçən hissəsində bir nəfər batıb

    Digər
    15:13

    Orta Dəhliz vasitəsilə Fransadan Özbəkistana iri yük çatdırılıb

    İnfrastruktur
    15:13

    BƏƏ-də qızıl medal qazanan azərbaycanlı karateçi: "Turnir ərəfəsində müəyyən çətinliklərlə üzləşdim"

    Fərdi
    15:12

    Milli Məclisin növbəti plenar iclasının tarixi və gündəliyi açıqlanıb

    Milli Məclis
    15:09

    XİN: Qaradağlı faciəsi insanlığa qarşı törədilmiş ağır cinayət kimi yaddaşlarda qalacaq

    Daxili siyasət
    15:09

    İqor Yakovenko: "Ansys" konfransı Azərbaycan və ABŞ arasında texnoloji əməkdaşlığı gücləndirir"

    İKT
    15:08

    Həbsdə olan hakimin qardaşı Kukla Teatrının keçmiş rejissorunu məhkəməyə verib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti