Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Другие страны
    • 04 апреля, 2026
    • 19:12
    Рубио сообщил об аннулировании статуса родственницы Касема Сулеймани в США

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об аннулировании легального статуса в стране Хамиде Солеймани Афшар и ее дочери.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети X.

    По словам Рубио, Афшар является племянницей покойного иранского генерал-майора Касема Сулеймани и поддерживает иранские власти.

    "До недавнего времени Хамиде Солеймани Афшар и ее дочь были обладательницами "грин-карты" и вели роскошную жизнь в Соединенных Штатах. Афшар - племянница покойного иранского генерал-майора Касема Сулеймани. Она также является ярой сторонницей иранского режима, которая приветствовала нападения на американцев и называла нашу страну "Великим Сатаной"", - отметил он.

    Рубио сообщил, что на этой неделе их статус был аннулирован, и в настоящее время они находятся под стражей Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в ожидании депортации.

    "Администрация Трампа не позволит нашей стране стать пристанищем для иностранных граждан, поддерживающих антиамериканские террористические режимы", - подчеркнул госсекретарь США.

    Марко Рубио Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) Касем Сулеймани
    Qasım Süleymaninin qohumu ABŞ-dən deportasiya ediləcək

