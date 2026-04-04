    Qasım Süleymaninin qohumu ABŞ-dən deportasiya ediləcək

    • 04 aprel, 2026
    • 19:27
    ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Həmidə Süleymani Əfşarın və onun qızının ölkədəki qanuni statusunun ləğv edildiyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    M.Rubionun sözlərinə görə, Əfşar İranın mərhum general-mayoru Qasım Süleymaninin qardaşı qızıdır və İran hakimiyyətini dəstəkləyir.

    "Yaxın vaxtlara qədər Həmidə Süleymani Əfşar və qızı "Green Card" sahibi idilər və Birləşmiş Ştatlarda lüks həyat sürürdülər. Əfşar mərhum İran general-mayoru Qasım Süleymaninin qardaşı qızıdır. O, həmçinin amerikalılara hücumları alqışlayan və ölkəmizi "Böyük Şeytan" adlandıran İran rejiminin qatı tərəfdarıdır", - Rubio qeyd edib.

    M.Rubio bildirib ki, bu həftə onların statusu ləğv edilib və hazırda deportasiya üçün ABŞ İmmiqrasiya və Gömrük Xidmətinin (ICE) nəzarəti altındadırlar.

    "Tramp administrasiyası ölkənin anti-ABŞ terrorçu rejimləri dəstəkləyən xarici vətəndaşlar üçün sığınacağa çevrilməsinə imkan verməyəcək", - dövlət katibi vurğulayıb.

    Рубио сообщил об аннулировании статуса родственницы Касема Сулеймани в США

