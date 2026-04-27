Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Рубио: Разногласия в иранских верхах препятствуют диалогу с США

    Рубио: Разногласия в иранских верхах препятствуют диалогу с США

    Самым большим препятствием на пути к заключению соглашения между Вашингтоном и Тегераном является "раскол" в руководстве Ирана.

    Как передает Report, такое мнение в интервью Fox News выразил госсекретарь США Марко Рубио.

    По его словам, иранские переговорщики часто расходятся во мнениях с представителями иранских властей, что серьезно ограничивает возможности для мирных переговоров.

    "Внутри страны (Ирана - ред.) существует глубокий раскол, и я думаю, что так было всегда, но сейчас это проявляется еще сильнее. Лучший способ понять Иран - это понять, что сейчас там сформировался политический класс. Знаете, люди говорят об умеренных и сторонниках жесткой линии. Есть те, которые понимают, что им нужно управлять страной и экономикой, а есть те, кто руководствуется исключительно теологией", - сказал Рубио.

    К сторонникам жесткой линии он относит Корпус стражей исламской революции, верховного лидера и его окружение, а к умеренным - министра иностранных дел, президента, спикера парламента Ирана.

    При этом госсекретарь считает, что иранские переговорщики серьезно настроены на заключение сделки с США. И одним из стимулов к этому он назвал серьезные экономические проблемы, с которыми сталкивается население Ирана, в частности инфляция, засуха, упадок производства из-за санкций.

    "Я думаю, что они серьезно настроены выпутаться из той передряги, в которую попали. У них были беспорядки несколько месяцев назад, и это были экономические беспорядки. Все проблемы, которые были у Ирана до начала этого конфликта, все еще существуют и даже усугубились. Теперь у них половина ракет, ни одного завода, ни флота, ни авиации. Все это уничтожено. Так что они стали еще слабее", - сказал Рубио.

    По его словам, сейчас на Иран оказывается беспрецедентное давление и США рассматривают допольнительные варианты его усиления. Рубио считает, что Тегеран все еще намерен создать ядерное оружие для насаждения своей позиции в мире.

    "Они хотят получить ядерное оружие... То, что они делают сейчас с нефтью, - это попытка взять мир в заложники, чтобы делать все, что им вздумается. Это неприемлемо", - добавил он.

    Rubio: İranın yüksək dairələrindəki fikir ayrılıqları ABŞ ilə dialoqa mane olur

