Рубио раскрыл детали сделки с Данией по Гренландии
Другие страны
- 19 сентября, 2026
- 04:22
Дания согласилась на сделку с США по Гренландии, поскольку не может самостоятельно гарантировать ее безопасность.
Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Дания и Гренландия понимают, что у них нет финансовых средств для защиты Гренландии в случае атаки на нее или угрозы. У Соединенных Штатов есть возможности сделать это", - сказал он.
Ранее глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что США и Дания достигли договоренности о переходе к Вашингтону контроля над обеспечением безопасности Гренландии. Американский лидер отметил, что США немедленно начнут наращивать военное присутствие в Гренландии и что американские противники не смогут размещать на острове военные базы.
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