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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Рубио раскрыл детали сделки с Данией по Гренландии

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 04:22
    Рубио раскрыл детали сделки с Данией по Гренландии

    Дания согласилась на сделку с США по Гренландии, поскольку не может самостоятельно гарантировать ее безопасность.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил госсекретарь Марко Рубио.

    "Дания и Гренландия понимают, что у них нет финансовых средств для защиты Гренландии в случае атаки на нее или угрозы. У Соединенных Штатов есть возможности сделать это", - сказал он.

    Ранее глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что США и Дания достигли договоренности о переходе к Вашингтону контроля над обеспечением безопасности Гренландии. Американский лидер отметил, что США немедленно начнут наращивать военное присутствие в Гренландии и что американские противники не смогут размещать на острове военные базы.

    Марко Рубио Военное присутствие в Гренландии Госдепартамент США
    Rubio Danimarka ilə Qrenlandiya üzrə razılaşmanın detallarını açıqlayıb
    Rubio reveals details of deal with Denmark regarding Greenland

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