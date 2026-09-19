Рубио раскрыл детали сделки с Данией по Гренландии

Дания согласилась на сделку с США по Гренландии, поскольку не может самостоятельно гарантировать ее безопасность.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил госсекретарь Марко Рубио.

"Дания и Гренландия понимают, что у них нет финансовых средств для защиты Гренландии в случае атаки на нее или угрозы. У Соединенных Штатов есть возможности сделать это", - сказал он.

Ранее глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что США и Дания достигли договоренности о переходе к Вашингтону контроля над обеспечением безопасности Гренландии. Американский лидер отметил, что США немедленно начнут наращивать военное присутствие в Гренландии и что американские противники не смогут размещать на острове военные базы.