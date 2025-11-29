Рубио пропустит встречу глав МИД стран НАТО
Другие страны
- 29 ноября, 2025
- 01:38
Госсекретарь США Марко Рубио планирует пропустить встречу министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 3 декабря.
Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Один из собеседников агентства указал, что вместо главы Госдепа на встречу может отправиться его заместитель Кристофер Ландау. Почему госсекретарь США планирует пропустить встречу, неизвестно.
Reuters уточняет, что отсутствие госсекретаря на саммите МИД стран НАТО "является крайне необычным". Последний раз пропуск визита госсекретаря обсуждался в 2017 году, когда должность занимал Рекс Тиллерсон. Тогда встречу перенесли, чтобы учесть его график.
