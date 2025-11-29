Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Рубио пропустит встречу глав МИД стран НАТО

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 01:38
    Рубио пропустит встречу глав МИД стран НАТО

    Госсекретарь США Марко Рубио планирует пропустить встречу министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 3 декабря.

    Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

    Один из собеседников агентства указал, что вместо главы Госдепа на встречу может отправиться его заместитель Кристофер Ландау. Почему госсекретарь США планирует пропустить встречу, неизвестно.

    Reuters уточняет, что отсутствие госсекретаря на саммите МИД стран НАТО "является крайне необычным". Последний раз пропуск визита госсекретаря обсуждался в 2017 году, когда должность занимал Рекс Тиллерсон. Тогда встречу перенесли, чтобы учесть его график.

    Марко Рубио НАТО главы МИД
    Rubio NATO xarici işlər nazirlərinin görüşündə iştirak etməyəcək
    Elvis

    Последние новости

    02:07

    В перестрелке на юго-востоке Турции погибли два человека

    В регионе
    01:38

    Рубио пропустит встречу глав МИД стран НАТО

    Другие страны
    01:22

    В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    00:50

    NYT: Трамп и Мадуро на прошлой неделе провели телефонный разговор

    Другие страны
    00:39

    Reuters: Airbus отзывает почти половину мирового парка самолетов A320

    Другие страны
    00:16

    Трамп аннулирует документы, подписанные Байденом с помощью автопера

    Другие страны
    23:49

    Falcon 9 стартовала со 140 спутниками в рамках миссии Transporter-15

    ИКТ
    23:21
    Фото

    В Черном море загорелось еще одно судно - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    23:07

    Арагчи и Каллас обсудили ядерную программу Тегерана

    В регионе
    Лента новостей