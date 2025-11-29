İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Rubio NATO xarici işlər nazirlərinin görüşündə iştirak etməyəcək

    Digər ölkələr
    • 29 noyabr, 2025
    • 02:14
    ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio dekabrın 3-də Brüsseldə keçiriləcək NATO ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşünü buraxmağı planlaşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" mənbələrə istinadən yazıb.

    Agentliyin həmsöhbətlərindən biri bildirib ki, görüşə Dövlət Departamentinin rəhbəri əvəzinə onun müavini Kristofer Landau qatıla bilər. Dövlət katibinin görüşü niyə buraxmağı planlaşdırdığı isə məlum deyil.

    "Reuters" qeyd edib ki, NATO XİN sammitində dövlət katibinin iştirak etməməsi "son dərəcə qeyri-adi hal"dır. Sonuncu dəfə dövlət katibinin səfəri 2017-ci ildə, vəzifəni Reks Tillerson icra edərkən müzakirə olunmuşdu. O zaman görüş onun qrafikinə uyğunlaşdırmaq üçün təxirə salınmışdı.

