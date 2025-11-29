Rubio NATO xarici işlər nazirlərinin görüşündə iştirak etməyəcək
Digər ölkələr
- 29 noyabr, 2025
- 02:14
ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio dekabrın 3-də Brüsseldə keçiriləcək NATO ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşünü buraxmağı planlaşdırır.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" mənbələrə istinadən yazıb.
Agentliyin həmsöhbətlərindən biri bildirib ki, görüşə Dövlət Departamentinin rəhbəri əvəzinə onun müavini Kristofer Landau qatıla bilər. Dövlət katibinin görüşü niyə buraxmağı planlaşdırdığı isə məlum deyil.
"Reuters" qeyd edib ki, NATO XİN sammitində dövlət katibinin iştirak etməməsi "son dərəcə qeyri-adi hal"dır. Sonuncu dəfə dövlət katibinin səfəri 2017-ci ildə, vəzifəni Reks Tillerson icra edərkən müzakirə olunmuşdu. O zaman görüş onun qrafikinə uyğunlaşdırmaq üçün təxirə salınmışdı.
Son xəbərlər
02:44
Foto
Qara dənizdə zərbə alan tankerdəki heyət gəmini tərk etməyib - YENİLƏNİB-3Digər ölkələr
02:14
Rubio NATO xarici işlər nazirlərinin görüşündə iştirak etməyəcəkDigər ölkələr
01:43
Türkiyədə atışma olub, iki nəfər ölüb, iki nəfər yaralanıbRegion
01:24
Qvatemalada 5,8 maqnitudalı zəlzələ baş veribDigər ölkələr
00:57
NYT: Tramp və Maduro arasında ötən həftə telefon danışığı olubDigər ölkələr
00:51
"Reuters": "Airbus" dünya üzrə "A320" təyyarələrinin, demək olar, yarısını geri çağırırDigər ölkələr
00:29
Tramp Baydenin avtomatik imza qurğusu ilə imzaladığı sənədləri ləğv edibDigər ölkələr
00:04
"Falcon 9" raketi "Transporter-15" missiyası çərçivəsində 140 peyklə birlikdə orbitə buraxılıbİKT
23:46
Foto
Video