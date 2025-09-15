Рубио призвал Европу ввести против РФ те же санкции, о которых они просят США

Европейские страны, которые просят Вашингтон ужесточить санкции против России, должны в первую очередь сами ввести аналогичные ограничения.

Как передает Report, с таким призывом выступил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос, как долго президент США Дональд Трамп будет ждать, прежде чем вводить новые санкции, Рубио отметил, что президент не будет "искусственно объявлять временные рамки". "Но он также указал, что Европе важно сделать то же самое. В Европе все еще есть страны, которые покупают российские товары, включая российскую нефть", - сказал Рубио.

"Президент бросил вызов нашим европейским партнерам, чтобы они сами ввели те санкции, о введении которых они просят нас. Если они глубоко привержены этому, мы хотим побудить их на самом деле сделать то, о чем они нас просят", - добавил госсекретарь.

Президент США Дональд Трамп 13 сентября заявил, что готов ввести жесткие санкции в отношении России, если все члены Североатлантического альянса будут действовать сообща и прекратят закупать российскую нефть.