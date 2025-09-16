İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    Vaşinqton Avropanı Rusiyaya qarşı ABŞ-dən tələb etdikləri sanksiyaların eynisinin tətbiqinə çağırıb

    Digər ölkələr
    • 16 sentyabr, 2025
    • 00:05
    Vaşinqton Avropanı Rusiyaya qarşı ABŞ-dən tələb etdikləri sanksiyaların eynisinin tətbiqinə çağırıb
    Marko Rubio

    Avropa ölkələri Rusiyaya qarşı sanksiyaların sərtləşdirilməsini Vaşinqtondan tələb edirlərsə, ilk növbədə, özləri eyni məhdudiyyətləri tətbiq etməlidirlər.

    "Report"un məlumatına görə, bu çağırışla ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio "Fox News" telekanalına verdiyi müsahibədə çıxış edib.

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın yeni sanksiyaların tətbiqini nə qədər gözləyəcəyi ilə bağlı sualı cavablandıran Rubio bildirib ki, prezident "süni şəkildə vaxt çərçivəsi elan etməyəcək". O əlavə edib ki, Avropa da eyni addımları atmalıdır.

    "Avropada hələ də Rusiya mallarını, o cümlədən Rusiya neftini alan ölkələr var", – deyə Rubio vurğulayıb.

    "Prezident Avropadakı tərəfdaşlarımıza çağırış edib ki, onlar bizdən tələb etdikləri sanksiyaları özləri də tətbiq etsinlər. Əgər bu məsələyə, həqiqətən, sadiqdirlərsə, biz onları bu istiqamətdə konkret addımlar atmağa təşviq etmək istəyirik", – deyə dövlət katibi əlavə edib.

    Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp sentyabrın 13-də bəyan edib ki, əgər Şimali Atlantika Alyansının bütün üzvləri birlikdə hərəkət edər və Rusiya neftinin alışını dayandırarsa, Rusiyaya qarşı sərt sanksiyalar tətbiq etməyə hazırdır.

    ABŞ Marko Rubio Rusiya sanksiya
    Рубио призвал Европу ввести против РФ те же санкции, о которых они просят США

    Son xəbərlər

    00:44

    Azərbaycanın gömrük orqanlarının büdcə öhdəliyi 4 %-ə yaxın artırılır

    Maliyyə
    00:43

    Azərbaycanın vergi orqanlarının büdcə öhdəliyi 9 %-ə yaxın artırılır

    Maliyyə
    00:30

    Azərbaycan müdafiə və təhlükəsizlik xərclərini 4 %-ə yaxın artırır

    Maliyyə
    00:28

    ARDNF-dən büdcəyə transfertlər 12 % azaldılır

    Maliyyə
    00:28

    Tramp: ABŞ Venesuelanın narkotik kartelinə ikinci dəfə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    00:27

    Azərbaycanda gələn il icmal büdcə 49 milyard manata yaxın olacaq

    Maliyyə
    00:26

    Azərbaycanda gələn il dövlət büdcəsi 42 milyard manata yaxın olacaq

    Maliyyə
    00:24

    Gələn il Azərbaycan neftinin büdcə qiyməti 65 dollar olacaq

    Maliyyə
    00:05

    Vaşinqton Avropanı Rusiyaya qarşı ABŞ-dən tələb etdikləri sanksiyaların eynisinin tətbiqinə çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti