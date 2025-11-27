Рубио пообещал не обсуждать на переговорах по Украине касающиеся Европы вопросы

Госсекретарь США Марко Рубио заверил представителей Европы, что вопросы, которые непосредственно затрагивают европейские страны, не будут обсуждать на переговорах по мирному завершению российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times.

По сведениям издания, на переговорах украинской и американской делегаций в Женеве "Рубио в частном порядке сказал европейцам, что вопросы, напрямую затрагивающие европейские страны, не будут включены в текущие обсуждения".

Вместе с тем накануне переговоров в Швейцарии в разговоре с европейцами министр армии (сухопутных войск) США Дэниел Дрисколл указал на то, что европейцев не допускают до обсуждений, так как представители европейских стран "слишком сблизились с украинскими коллегами, чтобы объективно оценивать" конфликт.