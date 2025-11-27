Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Рубио пообещал не обсуждать на переговорах по Украине касающиеся Европы вопросы

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 23:52
    Рубио пообещал не обсуждать на переговорах по Украине касающиеся Европы вопросы

    Госсекретарь США Марко Рубио заверил представителей Европы, что вопросы, которые непосредственно затрагивают европейские страны, не будут обсуждать на переговорах по мирному завершению российско-украинской войны.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times.

    По сведениям издания, на переговорах украинской и американской делегаций в Женеве "Рубио в частном порядке сказал европейцам, что вопросы, напрямую затрагивающие европейские страны, не будут включены в текущие обсуждения".

    Вместе с тем накануне переговоров в Швейцарии в разговоре с европейцами министр армии (сухопутных войск) США Дэниел Дрисколл указал на то, что европейцев не допускают до обсуждений, так как представители европейских стран "слишком сблизились с украинскими коллегами, чтобы объективно оценивать" конфликт.

    Марко Рубио российско-украинская война Европа переговоры

    Последние новости

    23:52

    Рубио пообещал не обсуждать на переговорах по Украине касающиеся Европы вопросы

    Другие страны
    23:31

    Зеленский: Украину на следующей неделе ждут важные переговоры

    Другие страны
    23:13

    В столице Турции 120 человек отравились продуктами питания

    В регионе
    23:02

    Хаменеи: США не смогли добиться желаемого в 12-дневной войне

    В регионе
    22:57

    В Гвинее-Бисау отменены ограничения на передвижение людей

    Другие страны
    22:40

    Великобритания выдала генеральную лицензию Lukoil International

    Другие страны
    22:19

    AFP: Лувр увеличивает стоимость билетов для туристов из неевропейских стран

    Другие страны
    22:08

    На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,0

    Другие страны
    21:54

    Премьер Эстонии назвал условие для отправки войск в Украину

    Другие страны
    Лента новостей