İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Rubio Avropa ölkələrinə Ukrayna ilə bağlı söz verib

    Digər ölkələr
    • 28 noyabr, 2025
    • 00:39
    Rubio Avropa ölkələrinə Ukrayna ilə bağlı söz verib

    ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Avropa nümayəndələrini əmin edib ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə dayandırılması üzrə danışıqlarda Avropa ölkələrinə birbaşa təsir edən məsələlər müzakirə olunmayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" məlumat yayıb.

    Qəzetin yazdığına görə, Cenevrədə Ukrayna və Amerika nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar zamanı Rubio təkbətək avropalılara deyib ki, Qərb dövlətlərinə birbaşa təsir edən məsələlər davam edən müzakirələrə daxil edilməyəcək.

    Bununla belə, İsveçrədəki danışıqlar ərəfəsində ABŞ-nin ordu katibi Daniel Driskoll avropalılarla söhbətində onların müzakirələrdən kənarda qalmasına işarə edib.

    Katib hesab edir ki, Avropa təmsilçiləri ukraynalı həmkarları ilə çox yaxınlaşıblar. Bu da münaqişəni obyektiv qiymətləndirməkdə problem yaradır.

    ABŞ Ukrayna Avropa
    Рубио пообещал не обсуждать на переговорах по Украине касающиеся Европы вопросы

    Son xəbərlər

    00:53

    Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    00:39

    Rubio Avropa ölkələrinə Ukrayna ilə bağlı söz verib

    Digər ölkələr
    00:15

    Zelenski: Ukrayna gələn həftə vacib danışıqları gözləyir

    Digər ölkələr
    23:57

    Azərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki ilk oyununda uduzub

    Komanda
    23:44

    Qvineya-Bisauda insanların hərəkəti ilə bağlı məhdudiyyətlər ləğv edilib

    Digər ölkələr
    23:25
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Paşinyan azərbaycanlıları Ermənistana gətirir?

    Daxili siyasət
    23:12

    Xamenei: ABŞ 12 günlük müharibədə uğur qazana bilməyib

    Region
    22:54

    Türkiyədə 120 nəfər qidadan zəhərlənib

    Region
    22:47

    İmişlidə yol qəzasında xəsarət alanların kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti