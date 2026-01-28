İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Hakan Fidan: İrana qarşı yenidən müharibəyə başlamaq yanlışdır

    Region
    • 28 yanvar, 2026
    • 15:33
    Hakan Fidan: İrana qarşı yenidən müharibəyə başlamaq yanlışdır

    İrana qarşı yenidən müharibəyə başlamaq yanlışdır.

    "Report" "Anadolu" Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan "Əl-Cəzirə"yə müsahibəsində deyib.

    Nazir ABŞ-yə İranla məsələləri hissə-hissə həll etməyi məsləhət görüb: "Əgər məsələləri daha dözümlü və qəbul ediləbilən hala gətirə bilsək, bunun faydalı olacağını düşünürəm".

    İki ay əvvəl İranda olduğunu və iranlı həmkarı ilə açıq danışdığını xatırladan H.Fidan İranın regionda etimad yaratmasının vacibliyinə diqqət çəkib.

    "Vəziyyətin region ölkələri tərəfindən necə izlənildiyinə diqqət yetirilməlidir. Çünki onlar heç yerə getmirlər, biz də heç yerə getmirik. Bu niyə önəmlidir? Çünki milli dövlətlər sistemi çərçivəsində ideologiyalarımıza, rejimlərimizə, məzhəblərimizə və digər bütün fərqliliklərimizə baxmayaraq, regionumuzda əməkdaşlıq və birlikdə necə işləyəcəyimizi bilməliyik", - deyə o vurğulayıb.

    Türkiyə İran Hakan Fidan

    Son xəbərlər

    01:10
    Video

    Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda üçüncü qol vurulub - YENİLƏNİR-5

    Futbol
    00:57

    Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    00:36

    FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparır

    Digər ölkələr
    00:12

    Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidir

    Futbol
    23:46

    Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    23:31

    Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:20

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edib

    Maliyyə
    23:03

    Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti