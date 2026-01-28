Azərbaycan Dünya Bankı ilə şəhər nəqliyyatı məsələlərini müzakirə edib
İnfrastruktur
- 28 yanvar, 2026
- 15:25
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi Dünya Bankı ilə "AZCON Holding"ə aid qurumlarla həyata keçirilən layihələrin icrasında Bankın iştirak imkanlarını müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu nazir Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.
"Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi Asiya Regionu üzrə infrastruktur direktoru Çarlz Kormier ilə görüş keçirdik. Xüsusilə Orta Dəhliz, limanın ikinci fazasının tikintisi və şəhər nəqliyyatı ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi apardıq", – deyə nazir qeyd edib.
