Рубио планирует посетить все страны Центральной Азии в 2026 году

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в следующем году планирует посетить все пять стран Центральной Азии - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Как передает Report со ссылкой на Uz Daily, об этом он сообщил на приеме для глав внешнеполитических ведомств стран ЦА в Госдепартаменте.

"Я лично намерен посетить страны в следующем году", - добавил он.

По словам Рубио, поездка займет неделю или более: "Все пять [стран], - сказал он, - так что я знаю, что это, вероятно, будет недельная поездка. Так что нам нужно над этим работать и вместе это осуществить".

Госсекретарь отметил, что американский бизнес заинтересован в расширении доступа к рынкам Центральной Азии.

Рубио подчеркнул, что в последние десять лет США не уделяли должного внимания данному региону, и заверил, что администрация президента Дональда Трампа настроена на тесное сотрудничество как на двусторонней, так и на региональной основе.

Отметим, что президент США Дональд Трамп сегодня планирует встретиться с лидерами стран Центральной Азии в Вашингтоне в рамках саммита "С5+1".