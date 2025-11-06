İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    Rubio 2026-cı ildə Mərkəzi Asiyanın bütün ölkələrinə səfər etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2025
    • 11:06
    Marko Rubio

    ABŞ dövlət katibi Marko Rubio gələn il Mərkəzi Asiyanın beş ölkəsini - Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistana səfər etməyi planlaşdırır.

    "Report" "Uz Daily"yə istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə Dövlət Departamentində Mərkəzi Asiya ölkələrinin xarici işlər nazirləri üçün keçirilən qəbulda məlumat verib.

    M.Rubionun sözlərinə görə, beş ölkəyə səfər bir həftə və ya daha çox davam edəcək: "Bu, yəqin ki, birhəftəlik səfər olacaq. Beləliklə, biz bunun üzərində işləməli və birlikdə həyata keçirməliyik".

    Dövlət katibi qeyd edib ki, ABŞ biznesi Mərkəzi Asiya bazarlarında mövcudluğunu genişləndirməkdə maraqlıdır.

    M.Rubio son on ildə ABŞ-nin bu regiona lazımi qədər diqqət ayırmadığını vurğulayıb və Prezident Donald Tramp administrasiyasının həm ikitərəfli, həm də regional əsasda sıx əməkdaşlığa kökləndiyini təsdiqləyib.

    Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu gün "C5+1" sammiti çərçivəsində Vaşinqtonda Mərkəzi Asiya ölkələrinin liderləri ilə görüşməyi planlaşdırır.

    Mərkəzi Asiya Marko Rubio səfər
