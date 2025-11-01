Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    Рубио опроверг сообщение о подготовке США к ударам по Венесуэле

    Другие страны
    • 01 ноября, 2025
    • 01:20
    Рубио опроверг сообщение о подготовке США к ударам по Венесуэле

    Американский госсекретарь Марко Рубио опроверг сообщение о подготовке США к ударам по Венесуэле.

    Как передает Report, об этом глава Госдепа написал на своей странице в соцсети Х.

    Так Рубио ответил на публикацию издания Miami Herald о планируемых ударах по Венесуэеле.

    "Ваши "источники", якобы "знающие ситуацию", обманули вас и заставили написать фейковую новость", - отметил госсекретарь.

    До этого Силы обороны приграничного с Венесуэлой Тринидада и Тобаго были приведены в состояние повышенной готовности, а Южное командование вооруженных сил США сообщило о подготовке к операции в Карибском бассейне.

    Марко Рубио США Венесуэла фейк-ньюс

    Последние новости

    01:53

    Дом чемпиона НБА обокрали во время матча с его участием

    Командные
    01:20

    Рубио опроверг сообщение о подготовке США к ударам по Венесуэле

    Другие страны
    00:48

    Армия Тринидада и Тобаго приведена в состояние повышенной боеготовности

    Другие страны
    00:17

    Шестеро, включая ребенка, погибли в тяжелом ДТП в Орловской области РФ

    В регионе
    23:54

    Bild: В автопроме ФРГ могут сократить около 200 тыс. рабочих мест

    Другие страны
    23:42
    Видео

    В Стамбуле произошел взрыв в подвале здания, есть пострадавшие

    В регионе
    23:34
    Фото

    Азербайджан и Великобритания впервые провели консульские консультации

    Внешняя политика
    23:29

    Бессент: США и КНР на следующей неделе подпишут торговое соглашение

    Другие страны
    23:12

    СМИ: Мадуро обратился к РФ за военной помощью

    Другие страны
    Лента новостей