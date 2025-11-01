Американский госсекретарь Марко Рубио опроверг сообщение о подготовке США к ударам по Венесуэле.

Как передает Report, об этом глава Госдепа написал на своей странице в соцсети Х.

Так Рубио ответил на публикацию издания Miami Herald о планируемых ударах по Венесуэеле.

"Ваши "источники", якобы "знающие ситуацию", обманули вас и заставили написать фейковую новость", - отметил госсекретарь.

До этого Силы обороны приграничного с Венесуэлой Тринидада и Тобаго были приведены в состояние повышенной готовности, а Южное командование вооруженных сил США сообщило о подготовке к операции в Карибском бассейне.