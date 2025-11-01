Рубио опроверг сообщение о подготовке США к ударам по Венесуэле
Другие страны
- 01 ноября, 2025
- 01:20
Американский госсекретарь Марко Рубио опроверг сообщение о подготовке США к ударам по Венесуэле.
Как передает Report, об этом глава Госдепа написал на своей странице в соцсети Х.
Так Рубио ответил на публикацию издания Miami Herald о планируемых ударах по Венесуэеле.
"Ваши "источники", якобы "знающие ситуацию", обманули вас и заставили написать фейковую новость", - отметил госсекретарь.
До этого Силы обороны приграничного с Венесуэлой Тринидада и Тобаго были приведены в состояние повышенной готовности, а Южное командование вооруженных сил США сообщило о подготовке к операции в Карибском бассейне.
Последние новости
01:53
Дом чемпиона НБА обокрали во время матча с его участиемКомандные
01:20
Рубио опроверг сообщение о подготовке США к ударам по ВенесуэлеДругие страны
00:48
Армия Тринидада и Тобаго приведена в состояние повышенной боеготовностиДругие страны
00:17
Шестеро, включая ребенка, погибли в тяжелом ДТП в Орловской области РФВ регионе
23:54
Bild: В автопроме ФРГ могут сократить около 200 тыс. рабочих местДругие страны
23:42
Видео
В Стамбуле произошел взрыв в подвале здания, есть пострадавшиеВ регионе
23:34
Фото
Азербайджан и Великобритания впервые провели консульские консультацииВнешняя политика
23:29
Бессент: США и КНР на следующей неделе подпишут торговое соглашениеДругие страны
23:12