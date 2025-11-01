Армия Тринидада и Тобаго приведена в состояние повышенной боеготовности
- 01 ноября, 2025
- 00:48
Силы обороны приграничного с Венесуэлой Тринидада и Тобаго приведены в состояние повышенной готовности.
Как передает Report, об этом сообщает Trinidad Express.
Согласно информации, объявлен первый, наивысший уровень боевой готовности - военные должны быть готовы к любым потенциальным угрозам на фоне сообщений о возможной военной операции США в Венесуэле. Всему армейскому персоналу приказано прибыть на четыре основные военные базы в течение ближайших нескольких часов.
Сотрудникам, находящимся в отпуске по переселению, предпенсионном отпуске или по болезни, было приказано оставаться в своих официальных резиденциях в режиме ожидания. Те, кто находится в ежегодном отпуске, также должны оставаться доступными для дальнейших распоряжений.
На фоне этого Южное командование вооруженных сил США сообщило в соцсети Х о подготовке военных страны к операции в Карибском бассейне. Приоритетными задачами называются "пресечение незаконного оборота наркотиков и защита родины".
Lethal and ready: A look at U.S. military forces deployed to the Caribbean in support of the #SOUTHCOM mission, @DeptofWar-directed operations, and @POTUS' priorities to disrupt illicit drug trafficking and protect the homeland. @NAVSOUS4THFLT @MARFORSOUTH @SecWar @USNavy @USMC pic.twitter.com/Hmzs0k31OD— U.S. Southern Command (@Southcom) October 31, 2025
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США вскоре перейдут к проведению "наземных операций" против наркокартелей в Венесуэле.