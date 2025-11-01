Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Армия Тринидада и Тобаго приведена в состояние повышенной боеготовности

    Силы обороны приграничного с Венесуэлой Тринидада и Тобаго приведены в состояние повышенной готовности.

    Как передает Report, об этом сообщает Trinidad Express.

    Согласно информации, объявлен первый, наивысший уровень боевой готовности - военные должны быть готовы к любым потенциальным угрозам на фоне сообщений о возможной военной операции США в Венесуэле. Всему армейскому персоналу приказано прибыть на четыре основные военные базы в течение ближайших нескольких часов.

    Сотрудникам, находящимся в отпуске по переселению, предпенсионном отпуске или по болезни, было приказано оставаться в своих официальных резиденциях в режиме ожидания. Те, кто находится в ежегодном отпуске, также должны оставаться доступными для дальнейших распоряжений.

    На фоне этого Южное командование вооруженных сил США сообщило в соцсети Х о подготовке военных страны к операции в Карибском бассейне. Приоритетными задачами называются "пресечение незаконного оборота наркотиков и защита родины".

    Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США вскоре перейдут к проведению "наземных операций" против наркокартелей в Венесуэле.

