Рубио обвинил ХАМАС в краже гумпомощи и призвал сложить оружие
- 02 ноября, 2025
- 04:25
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС мешает доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и должно прекратить грабежи и сложить оружие.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
"ХАМАС продолжает лишать жителей Газы гуманитарной помощи, в которой они отчаянно нуждаются. Это воровство подрывает международные усилия по поддержке плана президента (США Дональда. - Ред.) Трампа по доставке критической помощи невинным гражданским", - отметил Рубио.
Он также прикрепил видео центрального командования Пентагона с указанием на участников ХАМАС, подозреваемых в краже продовольствия из грузовика с помощью.
Рубио подчеркнул, что движение должно "сложить оружие и прекратить грабежи, чтобы Газа обрела светлое будущее".