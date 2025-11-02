Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Рубио обвинил ХАМАС в краже гумпомощи и призвал сложить оружие

    Другие страны
    • 02 ноября, 2025
    • 04:25
    Рубио обвинил ХАМАС в краже гумпомощи и призвал сложить оружие

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС мешает доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и должно прекратить грабежи и сложить оружие.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

    "ХАМАС продолжает лишать жителей Газы гуманитарной помощи, в которой они отчаянно нуждаются. Это воровство подрывает международные усилия по поддержке плана президента (США Дональда. - Ред.) Трампа по доставке критической помощи невинным гражданским", - отметил Рубио.

    Он также прикрепил видео центрального командования Пентагона с указанием на участников ХАМАС, подозреваемых в краже продовольствия из грузовика с помощью.

    Рубио подчеркнул, что движение должно "сложить оружие и прекратить грабежи, чтобы Газа обрела светлое будущее".

    Марко Рубио США ХАМАС гумпомощь

    Последние новости

    04:25

    Рубио обвинил ХАМАС в краже гумпомощи и призвал сложить оружие

    Другие страны
    03:47

    Трамп поручил Пентагону быть готовым вторгнуться в Нигерию

    Другие страны
    03:18

    Хегсет: Отношения США с Китаем никогда не были лучше, чем сейчас

    Другие страны
    02:59

    В Финляндии два человека погибли при взрыве фургона во дворе отеля

    Другие страны
    02:26

    На Камчатке за сутки зафиксировали четыре афтершока

    Другие страны
    01:42

    В Англии несколько человек ранены при нападении с ножом в поезде

    Другие страны
    01:17

    Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином позволит обеспечить вечный мир

    Другие страны
    00:58

    В Турции иностранные туристы пострадали при столкновении джипов для сафари

    Другие страны
    00:23

    Двум из пяти задержанных по делу об ограблении Лувра предъявлены обвинения

    Другие страны
    Лента новостей