Рубио обвинил ХАМАС в краже гумпомощи и призвал сложить оружие

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС мешает доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и должно прекратить грабежи и сложить оружие.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

"ХАМАС продолжает лишать жителей Газы гуманитарной помощи, в которой они отчаянно нуждаются. Это воровство подрывает международные усилия по поддержке плана президента (США Дональда. - Ред.) Трампа по доставке критической помощи невинным гражданским", - отметил Рубио.

Он также прикрепил видео центрального командования Пентагона с указанием на участников ХАМАС, подозреваемых в краже продовольствия из грузовика с помощью.

Рубио подчеркнул, что движение должно "сложить оружие и прекратить грабежи, чтобы Газа обрела светлое будущее".