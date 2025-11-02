Rubio HƏMAS-ı humanitar yardımı oğurlamaqda günahlandırıb və silahı yerə qoymağa çağırıb
Digər ölkələr
- 02 noyabr, 2025
- 04:40
ABŞ dövlət katibi Marko Rubio bəyan edib ki, radikal Fələstinin HƏMAS hərəkatı Qəzza zolağına humanitar yardımın çatdırılmasına mane olur.
"Report"un məlumatına görə, o, bunu sosial şəbəkədəki X səhifəsində yazıb.
"HƏMAS qəzzalıları son dərəcə ehtiyac duyduqları humanitar yardımdan məhrum etməkdə davam edir. Bu oğurluq prezident Trampın günahsız mülki şəxslərə kritik yardım çatdırmaq planını dəstəkləmək üçün beynəlxalq səyləri sarsıdır", - Rubio qeyd edib.
O, həmçinin Pentaqonun Mərkəzi Komandanlığından yardım maşınından yemək oğurlamaqda şübhəli bilinən HƏMAS üzvlərini müəyyən edən videonu da əlavə edib.
Rubio vurğulayıb ki, Qəzzanın parlaq gələcəyi üçün hərəkat silahlarını yerə qoymalı və talanlara son qoymalıdır.
Son xəbərlər
05:05
KİV: İngiltərədə qatarda sərnişinlərə bıçaqla hücum terror aktı ola bilərDigər ölkələr
04:40
Rubio HƏMAS-ı humanitar yardımı oğurlamaqda günahlandırıb və silahı yerə qoymağa çağırıbDigər ölkələr
04:07
ABŞ Prezidenti Pentaqona Nigeriyaya mümkün müdaxiləyə hazırlaşmağı əmr edibDigər ölkələr
03:56
Heqset: ABŞ-Çin münasibətləri heç vaxt indiki kimi yaxşı olmayıbDigər ölkələr
03:21
Finlandiyada mikroavtobusun partlaması nəticəsində iki nəfər ölübDigər ölkələr
02:32
Son bir gündə Kamçatkada dörd yeraltı təkan qeydə alınıbDigər ölkələr
02:11
İngiltərədə qatarda bıçaqlı hücum nəticəsində bir neçə nəfər yaralanıbDigər ölkələr
01:41
Tramp Si Cinpinlə görüşünün sülhün təmin olunmasına kömək edəcəyi bəyan edibDigər ölkələr
01:13