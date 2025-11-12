Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Рубио обсудил с коллегами по G7 пути завершения российско-украинской войны

    Другие страны
    • 12 ноября, 2025
    • 21:27
    Рубио обсудил с коллегами по G7 пути завершения российско-украинской войны

    Госсекретарь США Марко Рубио обсудил на встрече с коллегами по Группе семи (G7) пути завершения российско-украинской войны, а также укрепления военного потенциала Киева.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети X.

    "Встретился с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой и своими коллегами по Группе семи, чтобы обсудить способы укрепить оборону Украины, а также положить конец (российско-украинской - ред.) войне", - написал Рубио.

    По слова госсекретаря, США продолжают неустанно работать с партнерами, чтобы побудить Россию заниматься дипломатией и напрямую взаимодействовать с Украиной ради прочного долгосрочного мира.

    Совещание глав МИД стран - участниц G7 проходит в канадской провинции Онтарио.

    Ранее МИД Украины сообщил, что Киев приостановил мирные переговоры с Москвой.

