Рубио обсудил с коллегами по G7 пути завершения российско-украинской войны

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил на встрече с коллегами по Группе семи (G7) пути завершения российско-украинской войны, а также укрепления военного потенциала Киева.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети X.

"Встретился с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой и своими коллегами по Группе семи, чтобы обсудить способы укрепить оборону Украины, а также положить конец (российско-украинской - ред.) войне", - написал Рубио.

По слова госсекретаря, США продолжают неустанно работать с партнерами, чтобы побудить Россию заниматься дипломатией и напрямую взаимодействовать с Украиной ради прочного долгосрочного мира.

Совещание глав МИД стран - участниц G7 проходит в канадской провинции Онтарио.

Ранее МИД Украины сообщил, что Киев приостановил мирные переговоры с Москвой.