Рубио обсудил с коллегами по G7 пути завершения российско-украинской войны
- 12 ноября, 2025
- 21:27
Госсекретарь США Марко Рубио обсудил на встрече с коллегами по Группе семи (G7) пути завершения российско-украинской войны, а также укрепления военного потенциала Киева.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети X.
"Встретился с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой и своими коллегами по Группе семи, чтобы обсудить способы укрепить оборону Украины, а также положить конец (российско-украинской - ред.) войне", - написал Рубио.
По слова госсекретаря, США продолжают неустанно работать с партнерами, чтобы побудить Россию заниматься дипломатией и напрямую взаимодействовать с Украиной ради прочного долгосрочного мира.
Совещание глав МИД стран - участниц G7 проходит в канадской провинции Онтарио.
Ранее МИД Украины сообщил, что Киев приостановил мирные переговоры с Москвой.