    МИД Украины: Мирные переговоры с Россией приостановлены

    • 12 ноября, 2025
    • 20:20
    МИД Украины: Мирные переговоры с Россией приостановлены

    Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры с Россией в текущем году завершились почти без результатов и в настоящее время приостановлены.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил в интервью The Times.

    "Поскольку нынешние мирные переговоры завершились с незначительным прогрессом, они теперь прекращены", - подчеркнул Кислица.

    По его словам, с лета украинская дипломатия была сосредоточена на том, чтобы добиться от международных партнеров конкретных действий, способствующих тому, чтобы президент России Владимир Путин согласился на личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако эти усилия не увенчались успехом.

    Кислица утверждает, что в нынешних условиях бескомпромиссности и жесткой позиции РФ вести переговоры с Москвой для Киева представляется невозможным.

    Ukrayna XİN: Rusiya ilə sülh danışıqları rəsmi şəkildə dayandırılıb
    Deputy FM :Ukraine-Russia talks suspended – no progress

