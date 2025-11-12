МИД Украины: Мирные переговоры с Россией приостановлены

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры с Россией в текущем году завершились почти без результатов и в настоящее время приостановлены.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил в интервью The Times.

"Поскольку нынешние мирные переговоры завершились с незначительным прогрессом, они теперь прекращены", - подчеркнул Кислица.

По его словам, с лета украинская дипломатия была сосредоточена на том, чтобы добиться от международных партнеров конкретных действий, способствующих тому, чтобы президент России Владимир Путин согласился на личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако эти усилия не увенчались успехом.

Кислица утверждает, что в нынешних условиях бескомпромиссности и жесткой позиции РФ вести переговоры с Москвой для Киева представляется невозможным.