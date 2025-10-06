Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Рубио назвал следующего кандидата на пост президента от республиканцев

    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 01:20
    Рубио назвал следующего кандидата на пост президента от республиканцев

    Госсекретарь США Марко Рубио назвал действующего вице-президента Джей Ди Вэнса вероятным следующим кандидатом на пост президента страны.

    Как передает Report, глава Госдепа высказал свою позицию в интервью Fox News.

    "Полагаю, что следующим кандидатом от республиканцев станет вице-президент [США Джей Ди] Вэнс, если он примет решение баллотироваться", - сказал Рубио, добавив, что вице-президент - его хороший друг и "отлично справляется" со своей работой.

    По словам госсекретаря, у действующего президента "отличная команда", а он и Вэнс работают на Трампа и их задача в том, чтобы реализовывать программу американского лидера.

    Марко Рубио Джей Ди Вэнс Дональд Трамп Республиканцы
    Rubio Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə növbəti namizədin adını açıqlayıb

    Последние новости

    01:20

    Рубио назвал следующего кандидата на пост президента от республиканцев

    Другие страны
    01:02

    Азербайджан сохранил второе место в медальном зачете III Игр СНГ

    Командные
    00:54

    Гросси: Мой доклад не был причиной атаки нa Иран

    В регионе
    00:16

    Вучич может оставить пост президента Сербии

    Другие страны
    23:41

    Президенты Турции и Узбекистана посетят Азербайджан

    Внешняя политика
    23:29

    Столтенберг: Трамп оставил Исландию в НАТО для отслеживания подлодок РФ

    Другие страны
    23:02

    "Севилья" разгромила "Барселону" в матче 8-го тура Ла Лиги

    Футбол
    22:54

    В ХАМАС опровергли утверждения о готовности сложить оружие в рамках плана Трампа

    Другие страны
    22:34

    Нетаньяху направит делегацию в Египет для переговоров по Газе

    Другие страны
    Лента новостей