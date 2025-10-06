Рубио назвал следующего кандидата на пост президента от республиканцев
Другие страны
- 06 октября, 2025
- 01:20
Госсекретарь США Марко Рубио назвал действующего вице-президента Джей Ди Вэнса вероятным следующим кандидатом на пост президента страны.
Как передает Report, глава Госдепа высказал свою позицию в интервью Fox News.
"Полагаю, что следующим кандидатом от республиканцев станет вице-президент [США Джей Ди] Вэнс, если он примет решение баллотироваться", - сказал Рубио, добавив, что вице-президент - его хороший друг и "отлично справляется" со своей работой.
По словам госсекретаря, у действующего президента "отличная команда", а он и Вэнс работают на Трампа и их задача в том, чтобы реализовывать программу американского лидера.
