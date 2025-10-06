İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    • 06 oktyabr, 2025
    • 00:43
    Rubio Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə növbəti namizədin adını açıqlayıb
    Marko Rubio

    ABŞ-nin vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens 2028-ci il seçkilərində Respublikaçılar Partiyasından növbəti prezidentliyə namizəd olacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu fikri ABŞ dövlət katibi Marko Rubio "Fox News"a müsahibəsində deyib.

    "İnanıram ki, vitse-prezident Vans namizəd olmaq qərarına gəlsə, respublikaçıların növbəti namizədi olacaq", - Rubio əlavə edib.

    Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti Donald Tramp daha əvvəl Rubionu prezident postunun mümkün varisi kimi göstərib.

