Rubio Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə növbəti namizədin adını açıqlayıb
Digər ölkələr
- 06 oktyabr, 2025
- 00:43
ABŞ-nin vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens 2028-ci il seçkilərində Respublikaçılar Partiyasından növbəti prezidentliyə namizəd olacaq.
"Report"un məlumatına görə, bu fikri ABŞ dövlət katibi Marko Rubio "Fox News"a müsahibəsində deyib.
"İnanıram ki, vitse-prezident Vans namizəd olmaq qərarına gəlsə, respublikaçıların növbəti namizədi olacaq", - Rubio əlavə edib.
Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti Donald Tramp daha əvvəl Rubionu prezident postunun mümkün varisi kimi göstərib.
