    Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по Украине

    • 03 декабря, 2025
    • 07:16
    Основным предметом спора в переговорах по завершению российско-украинской войны являются находящиеся под контролем Киева 20% территории Донецкой области Украины.

    Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил госсекретарь Марко Рубио.

    "То, из-за чего они буквально сейчас спорят, - это пространство примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области, которые остаются [под контролем Украины]. Мы пытались выяснить, и я думаю, добились некоторого прогресса, с чем украинцы могут жить, что даст им гарантии безопасности на будущее", - сказал Рубио.

    Напомним, что 2 декабря российский лидер Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера - зятя президента США Дональда Трампа. Ключевая тема - урегулирование в Украине. Беседа продолжалась около пяти часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, обсуждалась суть предложений из четырех документов к американскому мирному плану.

    Лента новостей