Рубио: Международные силы в Газе будут состоять из стран, с которыми Израилю "комфортно"
Другие страны
- 24 октября, 2025
- 15:38
Международные силы безопасности, которые будут размещены в секторе Газа в соответствии с соглашением о прекращении огня, должны будут состоять из стран, с которыми Израилю "комфортно".
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Израиль.
По его словам, будущее управление в секторе Газа все еще должно быть согласовано Израилем и странами-партнерами, но не может включать ХАМАС.
Рубио также подчеркнул, что потенциальная роль Палестинской администрации еще не определена.
