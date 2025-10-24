Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Рубио: Международные силы в Газе будут состоять из стран, с которыми Израилю "комфортно"

    • 24 октября, 2025
    • 15:38
    Рубио: Международные силы в Газе будут состоять из стран, с которыми Израилю комфортно

    Международные силы безопасности, которые будут размещены в секторе Газа в соответствии с соглашением о прекращении огня, должны будут состоять из стран, с которыми Израилю "комфортно".

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Израиль.

    По его словам, будущее управление в секторе Газа все еще должно быть согласовано Израилем и странами-партнерами, но не может включать ХАМАС.

    Рубио также подчеркнул, что потенциальная роль Палестинской администрации еще не определена.

