    Rubio: Qəzzanın idarəçiliyi HƏMAS olmadan, yalnız İsrail və digərləri tərəfindən razılaşdırılmalıdır

    • 24 oktyabr, 2025
    • 15:54
    Rubio: Qəzzanın idarəçiliyi HƏMAS olmadan, yalnız İsrail və digərləri tərəfindən razılaşdırılmalıdır

    Atəşkəs sazişinə uyğun olaraq Qəzza zolağında yerləşdiriləcək beynəlxalq təhlükəsizlik qüvvələri İsrailin özünü "rahat" hiss etdiyi ölkələrdən ibarət olmalıdır.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ dövlət katibi Marko Rubio İsrailə səfəri zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Qəzza zolağında gələcək idarəetmə HƏMAS-ın iştirakı olmadan İsrail və tərəfdaş ölkələr tərəfindən razılaşdırılmalıdır.

    M.Rubio həmçinin vurğulayıb ki, Fələstin Administrasiyasının potensial rolu hələ müəyyən edilməyib.

    Рубио: Международные силы в Газе будут состоять из стран, с которыми Израилю "комфортно"

