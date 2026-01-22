Рубио анонсировал расширение числа участников Совета мира

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что к инициативе создания Совета мира присоединятся еще многие мировые лидеры.

Как сообщает корреспондент Report, об этом он заявил, выступая на церемонии подписания устава Совета мира в Давосе.

"Многие лидеры уже присоединились, а остальные пройдут внутренние процедуры и также станут частью Совета мира. Это будет успешная инициатива, и к ней присоединятся еще многие страны", - сказал он.

Рубио подчеркнул, что некоторые лидеры сегодня отсутствуют, поскольку им необходимо согласовать участие в рамках конституционных требований. Тем не менее, он выразил уверенность, что число участников будет расширяться, поскольку многие страны "хотят стать частью инициативы и ожидают ее успешного результата".