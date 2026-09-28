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    Рубио и Салам обсудили укрепление партнерства США и Ливана

    Другие страны
    • 28 сентября, 2026
    • 20:02
    Рубио и Салам обсудили укрепление партнерства США и Ливана

    Ливан рассчитывает на обновленное партнерство с США, которое будет способствовать восстановлению государства и укреплению его законных институтов.

    Как передает Report со ссылкой на канцелярию премьера Ливана в соцсети Х, об этом заявил премьер-министр Наваф Салам на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне.

    В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в Ливане и регионе, а также процесс восстановления полного суверенитета страны.

    Салам подчеркнул необходимость перехода к практической реализации трехстороннего механизма, включая установление четкого графика полного вывода израильских войск с территории Ливана, распространения государственной власти на всю страну и сосредоточения оружия исключительно в руках легитимных властей.

    Он также отметил важность создания надежной системы контроля за выполнением обязательств, предусмотренных трехсторонними договоренностями.

    По словам премьера, этот механизм предусматривает не только меры безопасности, но и поддержку усилий правительства по оказанию помощи, восстановлению и реконструкции, а также созданию условий для возвращения перемещенных лиц.

    Салам также подчеркнул важность продолжения американской поддержки ливанской армии и укрепления ее возможностей.

    В свою очередь, Рубио подтвердил приверженность США поддержке Ливана и его государственных институтов, а также продолжению помощи ливанской армии. Он отметил важность реализации трехстороннего механизма для обеспечения стабильности и безопасности.

    Марко Рубио Наваф Салам Соединенные Штаты Америки (США) Ливан Эскалация на Ближнем Востоке
    Livan ABŞ ilə yenilənmiş tərəfdaşlığa ümid edir
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