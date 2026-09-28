Рубио и Салам обсудили укрепление партнерства США и Ливана

Ливан рассчитывает на обновленное партнерство с США, которое будет способствовать восстановлению государства и укреплению его законных институтов.

Как передает Report со ссылкой на канцелярию премьера Ливана в соцсети Х, об этом заявил премьер-министр Наваф Салам на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в Ливане и регионе, а также процесс восстановления полного суверенитета страны.

Салам подчеркнул необходимость перехода к практической реализации трехстороннего механизма, включая установление четкого графика полного вывода израильских войск с территории Ливана, распространения государственной власти на всю страну и сосредоточения оружия исключительно в руках легитимных властей.

Он также отметил важность создания надежной системы контроля за выполнением обязательств, предусмотренных трехсторонними договоренностями.

По словам премьера, этот механизм предусматривает не только меры безопасности, но и поддержку усилий правительства по оказанию помощи, восстановлению и реконструкции, а также созданию условий для возвращения перемещенных лиц.

Салам также подчеркнул важность продолжения американской поддержки ливанской армии и укрепления ее возможностей.

В свою очередь, Рубио подтвердил приверженность США поддержке Ливана и его государственных институтов, а также продолжению помощи ливанской армии. Он отметил важность реализации трехстороннего механизма для обеспечения стабильности и безопасности.