Рубио и Салам обсудили укрепление партнерства США и Ливана
- 28 сентября, 2026
- 20:02
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Ливан рассчитывает на обновленное партнерство с США, которое будет способствовать восстановлению государства и укреплению его законных институтов.
Как передает Report со ссылкой на канцелярию премьера Ливана в соцсети Х, об этом заявил премьер-министр Наваф Салам на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне.
В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в Ливане и регионе, а также процесс восстановления полного суверенитета страны.
Салам подчеркнул необходимость перехода к практической реализации трехстороннего механизма, включая установление четкого графика полного вывода израильских войск с территории Ливана, распространения государственной власти на всю страну и сосредоточения оружия исключительно в руках легитимных властей.
Он также отметил важность создания надежной системы контроля за выполнением обязательств, предусмотренных трехсторонними договоренностями.
По словам премьера, этот механизм предусматривает не только меры безопасности, но и поддержку усилий правительства по оказанию помощи, восстановлению и реконструкции, а также созданию условий для возвращения перемещенных лиц.
Салам также подчеркнул важность продолжения американской поддержки ливанской армии и укрепления ее возможностей.
В свою очередь, Рубио подтвердил приверженность США поддержке Ливана и его государственных институтов, а также продолжению помощи ливанской армии. Он отметил важность реализации трехстороннего механизма для обеспечения стабильности и безопасности.