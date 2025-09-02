    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    • 02 сентября, 2025
    • 23:16
    Рубио и Барро обсудили урегулирование российско-украинского конфликта

    Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в телефонном разговоре выразили настрой на взаимодействие с целью урегулирования российско-украинского конфликта при принятии мер для обеспечения долгосрочного мира.

    Как передает Report, об этом сообщается в заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.

    По его словам, руководители внешнеполитических ведомств двух стран договорились продолжить сотрудничество в сфере дипломатических усилий, направленных на прекращение путем переговоров конфликта при принятии мер, обеспечивающих долгосрочный мир.

    Отмечается, что Рубио также выразил "решительное несогласие Соединенных Штатов с любым односторонним признанием Государства Палестина" в связи с заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Париж признает Палестину на сессии ГА ООН в сентябре.

    "Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили Иран, Судан и Демократическую Республику Конго", - отмечается в заявлении.

    Марко Рубио Госдепартамент США российско-украинская война Государство Палестина Франция Жан-Ноэль Барро
