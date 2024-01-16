Рождаемость во Франции стала самой низкой со времен Второй мировой

Число новорожденных во Франции в 2023 году впервые со времен Второй мировой войны оказалось ниже 700 тыс.

Число новорожденных во Франции в 2023 году впервые со времен Второй мировой войны оказалось ниже 700 тыс.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee).

По его данным, в 2023 году в республике родились 678 тыс. человек, тогда как в 2022 году - более 725 тыс., а в 2010 году - почти 833 тыс.

Как указали социологи, в 2023 году в стране умерли 631 тыс. человек. При этом в 2022 году этот показатель составлял 675 тыс. Вместе с тем, по данным Insee, в 2020-2022 годах в стране был всплеск смертности, связанный с пандемией коронавируса.

По данным социологов, население Франции по состоянию на 1 января 2024 года оценивается почти в 68,4 млн человек.