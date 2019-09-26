Президент Ирана Хасан Роухани в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гуттерешем раскритиковал организацию за "бездействие и молчание", следует из сообщения, опубликованного на сайте иранского президента, передает Report.Встреча состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в четверг. В ходе встречи Роухани раскритиковал ООН за "бездействие и молчание" организации относительно "агрессии и экономического терроризма" США против Ирана, а также действий Израиля в отношении Палестины, Ирака, Ливана и Сирии, которые Роухани назвал преступлением.Кроме того, президент Ирана рассказал о своей "Ормузской мирной инициативе", предполагающей обеспечение безопасности в Ормузском проливе и соединяемыми им заливами - Оманском и Персидском, подтвердив готовность сотрудничать с ООН в этом направлении.Генсек ООН, в свою очередь, приветствовал инициативу, а также заявил о поддержке ядерной сделки.
Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и
https://report.az/storage/news/344ae2b69e0e6365063ccb352fdd7cb4/7a3c6f86-de72-41d8-aa01-0dff0aadce18_292.jpg
Другие новости из категории
- Мицотакис и Эрдоган договорились улучшить отношения двух стран 26 сентября, 2019 / 04:08
- Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте 26 сентября, 2019 / 03:14
- Boeing выплатит $1,2 млн по каждому иску в связи с катастрофой в Индонезии 26 сентября, 2019 / 03:03
- Число пострадавших в результате жесткой посадки самолета в России возросло до 49 человек 26 сентября, 2019 / 02:25
- Reuters: власти США могут задержать выделение около $30 млн военной помощи Украине 26 сентября, 2019 / 01:04
- Зеленский пригласил Трампа в Украину 25 сентября, 2019 / 23:51
- Кристалина Георгиева стала главой МВФ 25 сентября, 2019 / 22:32
- Джонсон предложил оппозиции объявить вотум недоверия его правительству 25 сентября, 2019 / 22:18
- Число пострадавших в результате землетрясения в Пакистане превысило 640 - ОБНОВЛЕНО 25 сентября, 2019 / 22:15
- Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство 25 сентября, 2019 / 22:09
News DepartmentАвтор новости