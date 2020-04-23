Роттердам собирается принять "Евровидение"

Члены городского совета Роттердама 23 апреля проголосовали за то, чтобы принять конкурс "Евровидение" в 2021 году.

Как передает Report, об этом сообщает портал NL Times.

Сообщается, что конкурс планируется провести в том же месте, что и планировалось в этом году - в концертном зале Ahoy. Организаторы намерены потратить дополнительные 6,7 миллионов евро, чтобы покрыть расходы на аренду зала, дополнительную охрану и рекламные вывески.

Издание отмечает, что на планировавшийся в 2020 году конкурс Роттердам уже потратил около 15 миллионов евро.

Организаторы "Евровидения" отменили конкурс в Роттердаме в этом году в связи с угрозой распространения коронавируса. Позднее было принято решение, что участники должны будут выступить в 2021 году с новыми песнями.