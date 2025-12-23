Россия запустила по Украине 650 дронов и десятки ракет

Россия в ночь на 23 декабря совершила одну из самых масштабных воздушных атак по территории Украины с применением более 650 ударных беспилотников и 30 ракет различных типов.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, основной целью атаки стали объекты энергетической инфраструктуры. В результате обстрелов по всей стране введены аварийные графики отключения электроэнергии, которые будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Отмечается, что атака велась волнами с разных направлений. Россия применила ударные дроны-камикадзе типа "Шахед", крылатые ракеты, запущенные с самолетов Ту-95МС и Ту-160, морские ракеты "Калибр" и аэробаллистические ракеты "Кинжал" с МиГ-31К. Основные ракетные удары пришлись на центральные и западные регионы страны.

Под утро российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, количество пострадавших в столице возросло до пяти человек. В Святошинском районе повреждена пятиэтажка: частично разрушена крыша, поврежден фасад здания.

Серьезно пострадала Житомирская область, которая вторые сутки подряд находится под массированными воздушными ударами. По данным Житомирской областной военной администрации, зафиксированы попадания и падения обломков ракет и дронов. Повреждены жилые дома, частные предприятия и магазин. В результате авиаударов по области пострадали шесть человек, включая двоих детей. Позднее стало известно о гибели ребенка 2021 года рождения - несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Еще один ребенок и один взрослый остаются в больницах.

Областные военные администрации и аварийные службы продолжают восстановительные работы, задействовав все доступные ресурсы.