Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Россия запустила по Украине 650 дронов и десятки ракет

    Другие страны
    • 23 декабря, 2025
    • 12:47
    Россия запустила по Украине 650 дронов и десятки ракет

    Россия в ночь на 23 декабря совершила одну из самых масштабных воздушных атак по территории Украины с применением более 650 ударных беспилотников и 30 ракет различных типов.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

    По ее словам, основной целью атаки стали объекты энергетической инфраструктуры. В результате обстрелов по всей стране введены аварийные графики отключения электроэнергии, которые будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

    Отмечается, что атака велась волнами с разных направлений. Россия применила ударные дроны-камикадзе типа "Шахед", крылатые ракеты, запущенные с самолетов Ту-95МС и Ту-160, морские ракеты "Калибр" и аэробаллистические ракеты "Кинжал" с МиГ-31К. Основные ракетные удары пришлись на центральные и западные регионы страны.

    Под утро российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, количество пострадавших в столице возросло до пяти человек. В Святошинском районе повреждена пятиэтажка: частично разрушена крыша, поврежден фасад здания.

    Серьезно пострадала Житомирская область, которая вторые сутки подряд находится под массированными воздушными ударами. По данным Житомирской областной военной администрации, зафиксированы попадания и падения обломков ракет и дронов. Повреждены жилые дома, частные предприятия и магазин. В результате авиаударов по области пострадали шесть человек, включая двоих детей. Позднее стало известно о гибели ребенка 2021 года рождения - несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Еще один ребенок и один взрослый остаются в больницах.

    Областные военные администрации и аварийные службы продолжают восстановительные работы, задействовав все доступные ресурсы.

    Россия Украина российско-украинская война БПЛА погибшие Юлия Свириденко
    Rusiya Ukrayna ərazisinə ən böyük hava hücumlarından birini həyata keçirib

    Последние новости

    13:42

    Макрон заявил о поддержке суверенитета Дании в вопросе Гренландии

    Другие страны
    13:41

    В Азербайджане меняются правила проведения работ по разминированию в Шуше

    Милли Меджлис
    13:40

    Азербайджан и Турция внедрят систему e-Permit для международных грузоперевозок

    Инфраструктура
    13:20

    Премьер Австралии пригласил президента Израиля с официальным визитом

    Другие страны
    13:18

    Завтра в Баку и на Абшероне осадков не ожидается

    Экология
    13:15
    Фото

    Джевдет Йылмаз и Сахиба Гафарова обсудили межпарламентское сотрудничество

    Внешняя политика
    13:10

    Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет в пятницу

    Милли Меджлис
    13:09

    Кристина Куинн завершит миссию в Армении в январе

    В регионе
    13:08
    Фото

    Участники II Форума религиозных деятелей совершили намаз единства

    Религия
    Лента новостей