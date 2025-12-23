İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Rusiya Ukrayna ərazisinə ən böyük hava hücumlarından birini həyata keçirib

    Digər ölkələr
    • 23 dekabr, 2025
    • 12:56
    Rusiya Ukrayna ərazisinə ən böyük hava hücumlarından birini həyata keçirib

    Rusiya dekabrın 23-nə keçən gecə 650-dən çox zərbə pilotsuz uçuş aparatı və 30 müxtəlif növ raketdən istifadə etməklə Ukrayna ərazisinə ən böyük hava hücumlarından birini həyata keçirib.

    "Report" "RBK-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Baş naziri Yuliya Sviridenko məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, hücumun əsas hədəfi enerji infrastrukturu obyektləri olub. Hücum nəticəsində ölkə ərazisində elektrik enerjisinin verilişində tətbiq edilən fasilələr enerji sistemində vəziyyət sabitləşdikdən sonra ləğv ediləcək.

    Qeyd olunur ki, hücum müxtəlif istiqamətlərdən həyata keçirilib. Rusiya "Şahid" tipli kamikadze dronlarından, Tu-95MS və Tu-160 təyyarələrindən buraxılan qanadlı raketlərdən, "Kalibr" raketlərindən və MiQ-31K təyyarələrindən atılan "Kinjal" aeroballistik raketlərindən istifadə edib. Raket zərbələri əsasən ölkənin mərkəzi və qərb bölgələrinə endirilib.

    Səhər saatlarında Rusiya qüvvələri Kiyevə pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum edib. Kiyev Şəhər Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Timur Tkaçenko bildirib ki, paytaxtda yaralananların sayı beş nəfərə çatıb. Svyatoşinski rayonunda beşmərtəbəli binanın damı qismən dağılıb, fasadı zədələnib.

    Artıq ikinci gündür ardıcıl olaraq kütləvi aviazərbələrə məruz qalan Jitomir vilayətinə böyük ziyan dəyib. Jitomir Vilayət Hərbi Administrasiyasının məlumatına görə, yaşayış evləri, özəl müəssisələr və mağaza zədələnib. İkisi uşaq olmaqla altı nəfər yaralanıb.

    Vilayət hərbi administrasiyaları və qəza xidmətləri bütün mövcud resurslardan istifadə edərək bərpa işlərini davam etdirir.

    Rusiya Ukrayna Dron Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Россия запустила по Украине 650 дронов и десятки ракет

    Son xəbərlər

    13:41

    Rəhman Hümmətov: "Xəzərin səviyyəsinin enməsi daşımaya problemlər yaradır"

    İnfrastruktur
    13:40

    Azərbaycan və Türkiyə qida təhlükəsizliyində ortaq mexanizm qurur

    İnfrastruktur
    13:39

    Avstraliyanın Baş naziri İsrail Prezidentini ölkəsinə rəsmi səfərə dəvət edib

    Digər ölkələr
    13:37

    Türkiyəli nazir: "Zəngəzur dəhlizinin istismara verilməsi Orta Dəhlizin potensialını artıracaq"

    İnfrastruktur
    13:35

    Dövlət Agentliyi: Aqrar sahədə ticarət qanunvericiliyinə ehtiyac var

    Biznes
    13:34

    ABŞ-nin İrəvandakı səfiri missiyasını yanvarda başa vuracaq

    Region
    13:33

    Prezident İlham Əliyev Xankəndinin Kərkicahan qəsəbəsində olub

    Daxili siyasət
    13:31

    Dövlət Agentliyi: Şikayətlərin çoxu kənd təsərrüfatı istehsalçıları ilə bağlıdır

    ASK
    13:31

    Mina qurbanları ödənişsiz psixoloji yardım ala biləcəklər

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti